Carlinhos Paraíba deve ter primeira chance no São Paulo

A decisão do técnico Ricardo Gomes de mudar drasticamente a escalação do São Paulo para a segunda rodada do Campeonato Paulista deve fazer com que o meio-campista Carlinhos Paraíba faça a sua estreia na quarta-feira, contra o Mirassol. O ex-jogador do Coritiba não participou da derrota por 3 a 1 para a Portuguesa.

Veja também:

QUIZ - Você sabe tudo sobre o Paulistão?

RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO

"Vamos esperar ele [Ricardo Gomes] decidir. Com certeza ele fará o melhor para equipe. Vou esperar esta oportunidade e dar o meu melhor", afirmou Carlinhos Paraíba, que ficou no banco de reservas na primeira partida oficial do São Paulo na temporada 2010.

O meio-campista não deve ser o único estreante do São Paulo no confronto com o Mirassol. O zagueiro André Luís, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Barueri também deve jogar no interior paulista. E Junior Cesar, Marlos e Roger, que entraram durante o segundo tempo do jogo com a Portuguesa, devem ser titulares na quarta-feira.