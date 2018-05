Carlinhos pede para São Paulo evitar vazamento de informações

A primeira crise do São Paulo na temporada reuniu as derrotas em campo para o Corinthians e The Strongest com problemas nos bastidores. Para o lateral Carlinhos, as adversidades internas poderiam ter sido minimizadas caso o clube fosse mais "blindado" contra o vazamento de informações, como o movimento de jogadores de não conceder entrevista em resposta ao atraso no pagamento de direitos de imagem.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o lateral-esquerdo afirmou que determinadas informações internas do São Paulo não devem se tornar de conhecimento público. "Temos que nos 'blindar' mais. Não só os jogadores, mas o clube em si, para que as coisas assim não saiam e deem espaço para o que surgiu nos últimos dias. Foram situações que poderiam ser evitadas", afirmou o jogador. "Tem coisas que saíram e deu no que deu."

A equipe enfrentou na última semana a polêmica com um assessor de gabinete da presidência do São Paulo, Rodrigo Gaspar, que escreveu, em seu perfil na rede social Twitter, críticas ofensivas a alguns jogadores do elenco após a derrota por 1 a 0 para o The Strongest. Um dos alvos dos ataques, o zagueiro Rodrigo Caio fez o gol da vitória deste domingo sobre o Rio Claro, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

Carlinhos criticou a postura do assessor e disse que o cargo que ele ocupa fez o comentário ter mais peso. "Por ele ser assessor do presidente deu uma repercussão maior. Foi no momento de raiva. Todo mundo erra, fica chateado. Mas tem os caminhos certos para se fazer a cobrança. Em momento nenhum pode desrespeitar as pessoas", comentou o lateral, que no domingo deu o passe para o gol do São Paulo.

O jogador atuou como titular na vaga de Michel Bastos, outro jogador bastante criticado por Gaspar e que ficou fora da partida por opção da comissão técnica. Na quarta-feira, contra o Novorizontino, Michel vai retornar e deve ser titular no jogo que será no estádio do Pacaembu, também pelo Campeonato Paulista.

Michel Bastos treinou com os reservas nesta segunda-feira pela manhã em atividade contra a equipe sub-17 do clube. O atacante Alan Kardec também participou do treino e tenta se recuperar de um corte no pé esquerdo para voltar a ficar à disposição do técnico Edgardo Bauza.