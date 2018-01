Carlitos Tevez aliviado porque fez sua parte no jogo Carlitos Tevez respirava aliviado após a partida. Ele sabia o quanto foi importante a vitória do Corinthians diante dos mexicanos do Tigres. A estrela corintiana sabia o quanto o time precisava vencer. E destacava a raça da equipe. ?A torcida pedindo ou não, nós lutamos para vencer. O Corinthians é assim mesmo. Nós precisamos ganhar do Tigres de qualquer maneira. Ganhar era mais importante do que o bom futebol. A sorte esteve do nosso lado e vencemos?, admitia. Nilmar ia pelo mesmo caminho: ?Não importa que tomamos sufoco, que o time jogou feio. O que valeu foi a vitória. Precisávamos como nunca desses três pontos. Estamos vivos na Libertadores. É isso que conta. Não importa se vierem as críticas. Não jogamos bonito mesmo.? O goleiro Marcelo admitia que os mexicanos criaram várias chances e inclusive chegaram a acertar seu travessão. ?Durante o jogo eu pensei: com o Corinthians tem de ser mais difícil. Tudo aqui é sofrido. Nós temos jogadores para ganhar do Tigres de maneira muito mais fácil, mas valeu o resultado. Estamos com força para brigar pela classificação para a próxima fase da Libertadores. Isso era o que todos queríamos: jogadores, diretoria e torcida. Agora é só esperar as coisas se acalmarem para a gente poder trabalhar direito.? Ricardinho era ainda mais claro. ?Libertadores não tem Libertadores. Vale a garra. Ganhamos, acabou.? O sofrimento da torcida com a partida desta quarta acabou afetando o prestígio de Kia Joorabchian. O presidente da MSI deixou de ser unanimidade. Longe disso. A cada lance perigoso do Tigres, os torcedores viravam de costas para o gramado e se voltavam para o iraniano que estava na tribuna. Misturando palavrões com gestos obscenos, eles se uniam a um só coro ?Zagueiro, zagueiro, zagueiro...? Kia fingia não ouvir. No intervalo da partida, Kia foi perseguido por repórteres até o banheiro. Mas ele não quis falar nada sobre a contratação do técnico Paulo César Gusmão (que deve ser anunciado nesta quinta). ?Mistério?, brincava.