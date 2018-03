Carlitos Tevez vira tema de filme e torce por final feliz

Carlitos Tevez, ex-jogador do Corinthians, terá sua vida contada em filme, poderá acrescentar uma cena feliz ao longa-metragem, caso ajude o Manchester United a conquistar a Liga dos Campeões, contra o Chelsea, nesta quarta-feira, 21, em Moscou. "Assim que este jogo terminar, voltarei para a Argentina. Em junho, um filme sobre a minha vida vai começar a ser feito e este é um projeto muito animador", disse Tevez a repórteres nesta sexta-feira. Depois da primeira temporada no Campeonato Inglês, quando Tevez salvou o West Ham United do rebaixamento praticamente sozinho, o jogador da seleção argentina foi para Old Trafford, em 2007. "Essa é a melhor liga do mundo e eu estou entre alguns dos melhores jogadores do mundo. Estou muito feliz com isso", disse Tevez, autor de 19 gols na temporada, que avaliou que o Manchester está equiparado a qualquer time do mundo. "Como jogador, vir para um lugar assim e ter a oportunidade de ganhar dois grandes troféus é absolutamente fantástico. Não sou só eu, é todo mundo. A atmosfera entre o time é incrível", completou Tevez.