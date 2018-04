Carlo Ancelotti celebra novo título no Real e 'ano inesquecível'

O Real Madrid encerrou o ano com chave de ouro neste sábado. A vitória por 2 a 0 sobre o San Lorenzo, em Marrakesh, garantiu à equipe madrilenha mais um título, desta vez o do Mundial de Clubes. Foi o quarto troféu levantado pelo clube em 2014, fato comemorado pelo técnico Carlo Ancelotti.

"Foi um ano inesquecível, claro que estamos muito contentes com o título. Foi um ano formidável, mas temos que continuar porque a temporada não termina aqui, estamos na metade e vamos trabalhar para que seja um 2015 igual a 2014", declarou. "Era nosso sonho, o objetivo. Conseguimos e agora temos que continuar. Tem outro ano pela frente, que pode também ser muito bom para a gente."

Em 2014, o Real já havia faturado a Liga dos Campeões, a Copa do Rei e a Supercopa da Europa. Para Ancelotti, tudo isso é fruto de um grupo diferenciado. "Tive a sorte de ter um time muito bom, sério, profissional, de qualidade. E assim chegaram até esse titulo. Será um ano inesquecível para todo o Real."

Um dos destaques deste elenco é o zagueiro Sergio Ramos, eleito o melhor jogador do Mundial e que atuou na decisão no sacrifício. Ele era apontado como dúvida para a partida, por conta de uma sobrecarga muscular, mas atuou e foi importantíssimo, marcando de cabeça o gol que abriu caminho para o triunfo.

"Era um momento que eu não podia perder. Joguei com risco de ampliar a lesão que tinha, mas graças a Deus não aconteceu nada", comentou. "É um dia muito especial para os madrilenhos. É fruto do esforço e do sacrifício da campanha. Por isso estamos aqui. Estou muito contente, tive um ano memorável e colaborei com títulos importantes."