Carlo Ancelotti concede coletiva no PSG em clima de despedida

PARIS - Em entrevista coletiva neste sábado, véspera da disputa da última rodada do Campeonato Francês - encara o Lorient no domingo -, o técnico italiano Carlo Ancelotti falou em tom de despedida no Paris Saint-Germain. Apesar de ainda ter mais um ano de contrato, ele pediu para deixar o clube francês, porque está nos planos do Real Madrid para substituir o português José Mourinho.

Depois de ter conquistado o título antecipado do Campeonato Francês, Ancelotti pediu aos dirigentes, no começo da semana, para ir embora. Mas o clube não parece disposto a liberá-lo. "Ele ainda tem um ano de contrato, de modo que não pode sair. O problema é dele, não nosso. Tem que respeitar o contrato", chegou a dizer o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Mesmo com o discurso dos dirigentes do PSG, Ancelotti reforçou neste sábado o seu desejo de ir embora. "Não mudei de opinião. As coisas estão iguais. Ainda é preciso discutir com o clube para encontrar uma boa solução para todo mundo", afirmou o treinador, já falando em tom de despedida. "Paris é uma bonita recordação, mas a vida continua. Tenho que pensar no meu futuro."

Ele revelou que terá uma nova reunião com a direção do PSG na próxima semana para tentar resolver o caso. "Se não encontrarmos uma solução, terei que respeitar meu contrato", admitiu o italiano, garantindo que deseja ir embora por uma "decisão pessoal". Ele não quis confirmar, no entanto, os contatos para assumir o Real Madrid, que ainda procura um novo técnico.