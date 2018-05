Carlo Ancelotti confirma Cristiano Ronaldo, mas terá desfalques sábado

MADRI - Em meio a uma série de problemas físicos de jogadores no Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti tem dúvidas para armar a equipe para enfrentar o Osasuna, neste sábado, em casa, pelo Campeonato Espanhol. Entre as más notícias, pelo menos um motivo para celebrar: Cristiano Ronaldo está confirmado para o confronto.

O português atuou diante do Bayern de Munique, quarta-feira, pela Liga dos Campeões, depois de se recuperar de um problema na perna esquerda. Havia a possibilidade de ele ser poupado no final de semana, mas Ancelotti descartou. "Terminou bem contra o Bayern. Se recuperou bem e creio que precisa jogar para ter uma melhor condição. Vai jogar amanhã."

Por outro lado, o Real pode não ter o galês Gareth Bale. Com muita febre, ele ficou no banco diante do Bayern e atuou apenas em parte do segundo tempo. "O Bale começou a treinar hoje (sexta). Está um pouco fraco ainda. Amanhã tomaremos a decisão, se pode jogar ou se decidimos prepará-lo melhor para terça", disse Ancelotti, já pensando no jogo de volta contra o Bayern.

Mas Bale não é o único problema do Real para pegar o Osasuna. O zagueiro Pepe e o atacante Benzema estão com problema no joelho e não devem atuar. "Temos algumas dúvidas com o Benzema, que sofreu uma pancada no joelho, e com o Pepe. Mudarei um pouco a equipe, mas não muito porque esta partida é muito importante."

Mesmo tratando Benzema inicialmente como dúvida, Ancelotti admitiu que o francês não atuará contra o Osasuna e inclusive já definiu seu substituto. "O Benzema está com problemas. Seguramente vou colocar o Morata, que está em um bom momento e trabalhando bem. Quando tem jogado, tem ido bem, está marcando gols. Tenho confiança que possa fazer uma ótima partida", apontou.