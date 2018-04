Carlo Ancelotti deseja estender contrato com o PSG PARIS - Carlo Ancelotti manifestou a intenção de permanecer no líder Paris Saint-Germain na próxima temporada, no momento em que o time está próximo de conquistar o primeiro título da primeira divisão do Campeonato Francês desde 1994. "Eu decidi que quero ficar", disse Ancelotti, cujo contrato termina em junho, mas tem previsão de ser automaticamente renovado por um ano caso o clube termine entre os três primeiros, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.