Carlo Ancelotti não descarta escalar Cristiano Ronaldo na Copa do Rei

MADRI - O técnico Carlo Ancelotti ainda conta com a possibilidade de escalar Cristiano Ronaldo na final da Copa do Rei, entre Real Madrid e Barcelona, na próxima quarta-feira. O atacante se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, mas já é desfalque certo para o jogo do fim de semana, contra o Almería, pelo Campeonato Espanhol.

"Cristiano não está feliz, como é de se esperar, porque este é um momento importante da temporada. Mas acho que ele vai se recuperar a tempo [de jogar na quarta]", disse o treinador.

No entanto, Ancelotti deixou claro que não pretende colocar em risco o preparo físico do atacante. "Não vamos assumir riscos. Se ele não estiver 100% para a final da Copa do Rei, não jogará, como aconteceu em Dortmund", avisou o técnico, referindo-se ao desfalque do português no jogo da volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, contra o Borussia Dortmund.

O treinador está preocupado com a recuperação de Cristiano Ronaldo para a sequência do Espanhol, uma vez que o Real ainda tem chances de título, e para as semifinais da Liga dos Campeões. O adversário será o atual campeão europeu e mundial, Bayern de Munique, do técnico Josep Guardiola.

MARCELO

O brasileiro deve voltar ao Real no fim de semana, após retomar os treinos na quinta. Ele se recuperou de uma lesão muscular de primeiro grau no tendão da perna esquerda depôs de desfalcar o time espanhol nas duas partidas contra o Borussia. "Marcelo estará recuperado", avisou Ancelotti, praticamente confirmando sua presença no jogo contra o Almería.