Carlos Alberto admite ansiedade por jogo contra Guarani O meia Carlos Alberto, do Vasco, revelou nesta quinta-feira que está apreensivo para a partida do próximo sábado, contra o Guarani, no Maracanã. Para o jogador, o confronto entre os dois líderes da Série B é fundamental para ambas as equipes. Mas, apesar do nervosismo momentâneo, ele garantiu que chegará tranquilo para o jogo.