Carlos Alberto agradece Vasco e Dorival Júnior por boa fase

"O Dorival Júnior é um dos responsáveis por essa boa fase", disse em entrevista ao SporTV."É um cara que me cobra, que é meu amigo, não deixa eu perder o foco em momento algum." Além do treinador, o meia também lembrou o diretor de futebol do Vasco, Rodrigo Caetano. "São pessoas que estão preocupadas com meu bem-estar", afirmou o vice-artilheiro do time na Série B, com cinco gols.

"Nos momentos em que eu fui vitorioso na carreira foi quando eu tive cobrança", explicou o jogador de 24 anos, que se disse feliz no Vasco. "Essa mudança vem de dentro para fora. Não adiantava nada as pessoas se importarem comigo se eu não tivesse uma mudança de postura", comentou Carlos Alberto, que se vê "um cara mais sociável" agora, que também não se preocupa tanto com a arbitragem.

Ao lado do técnico Muricy Ramalho no programa Bem, Amigos!, Carlos Alberto também aproveitou para elogiar seu ex-treinador no São Paulo. "Tenho que agradecer muito ao Muricy, que teve muita paciência", disse. "O São Paulo foi o início disso tudo", continuou o meia, lembrando que foi no clube paulista que se recuperou de um problema na tireoide, que afetava o seu rendimento físico.