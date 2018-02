Carlos Alberto aliviado com o gol Foi o primeiro gol de Carlos Alberto pelo Corinthians. Uma cobrança de pênalti perfeita, no final do jogo. Um gol que serve também para diminuir uma certa desconfiança da torcida, que não o viu em campo contra São Paulo e Santos ? os clássicos anteriores ? por excesso de cartões amarelos. ?Deus me abençoou e estou muito feliz. Foi um gol maravilhoso e que ajudou meu time a conseguir essa vitória?, diz Carlos Alberto, um dos poucos jogadores que ainda acredita no título. ?Não precisa pagar imposto pra ter um sonho e lutar por ele?, disse há alguns dias. Para Carlos Alberto, a vitória poderia ter sido mais fácil. ?Nós cometemos alguns erros bobos e o Palmeiras se aproveitou para dar um calor no nosso time. No final, eles fizeram o pênalti e tudo ficou mais fácil.? Na saída, conversou com Magrão. ?Ele é gente boa. Falamos de alguns lances normais do jogo em que a gente se encontrou.?