Carlos Alberto: alto astral de volta Carlos Alberto desembarcou no Parque São Jorge no início do ano, contratado por US$ 9 milhões, junto ao Porto, com o status de craque. Aos 20 anos, campeão europeu e mundial interclubes com o clube português, o meia, que iniciou a carreira no Fluminense, era o escolhido pela MSI para ser o cérebro da equipe, ao lado da raça do argentino Carlitos Tevez. Foi demais para o jovem que começou a dar seus primeiros chutes em Xerém, local de treinamento das categorias de base do clube das Laranjeiras. A separação turbulenta da namorada com quem dividiu momentos amorosos em terras portuguesas colaborou para que o camisa 19 do Corinthians entrasse em depressão. Aí vieram as brigas com Tevez e com o auxiliar-técnico Ricardo Rosa. Perdeu lugar no time do então técnico Daniel Passarella, ganhou peso e o caos estava instaurado. As noitadas passaram a ser constantes e seu nome nunca era relacionado para compor o elenco nos jogos. ?Não vou sair do Corinthians deste jeito. Quero vencer aqui, mostrar meu valor. Se um dia deixar o clube, vou sair pela porta da frente?, disse o meia, que completa 21 anos dia 11. Domingo, depois de marcar o terceiro gol do Corinthians na vitória sobre a Ponte Preta, por 3 a 1, Carlos Alberto relembrou os maus momentos e falou da força de vontade que precisou ter para superar todos os obstáculos. ?Na vida, quem resolve nossos problemas somos nós mesmos. Se não quisermos resolver, não adianta um monte de gente ficar falando.? Com a contusão de Roger ? que sofreu uma fratura no jogo contra o Vasco ?, Carlos Alberto assumiu de vez a condição de ?motor? da equipe. Coincidentemente, seu futebol melhorou, ele passou a fazer gols e dar assistências para seus companheiros de ataque. ?Cresci junto com a equipe. Encontrei meu espaço e passei a participar mais dos jogos.? GOSTO ESPECIAL - O título brasileiro, que poderá ser conquistado domingo, no Serra Dourada, terá, para Carlos Alberto, um gosto especial. ?Será o meu primeiro. A emoção vai ser enorme, por tudo que passei?, disse. ?Devo minha recuperação a meus pais e meus amigos.? Carlos Alberto ganhou confiança quando Márcio Bittencourt ainda era o técnico, mas o momento da afirmação do meia foi o gol de pênalti marcado na vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro, por 3 a 2, no jogo remarcado pelo STJD. ?Ele mostrou muita personalidade e bateu com muita tranqüilidade. Trata-se de um jogador fora-de-série?, disse o técnico Antônio Lopes. Com oito gols no Campeonato Brasileiro, Carlos Alberto só é superado na equipe por Tevez (19) e Rosinei (10).