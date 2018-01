Carlos Alberto aparece com novo visual Desde que chegou ao Corinthians, Carlos Alberto fez questão de mudar como um camaleão o seu visual.?Eu aprendi na Europa. Aqui os jogadores são muito certinhos. Têm medo de mudar o visual. Eu não. Faço questão de estar sempre renovando. Sei que as meninas adoram, mas é para mim mesmo. Não gosto de ver a mesma cara na espelho?, diz. O meia já teve vários penteados que espantaram os companheiros. Já passou do visual ?nega maluca?, do careca ao rastafári. E nesta sexta, nova mudança: rastafári colorido de branco. Os jogadores ficaram assustados quando viram.