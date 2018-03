Carlos Alberto assina com o Botafogo para o Brasileirão

O meia Carlos Alberto é o novo reforço do Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro. Dispensado pelo São Paulo após problemas disciplinares, o jogador foi anunciado nesta terça-feira pelos dirigentes da equipe vice-campeã estadual - o atleta ficará no clube até o fim do ano. Veja também: Depois de Carlos Alberto, Botafogo anuncia novidades No Botafogo, Carlos Alberto fará sua terceira passagem pelo futebol do Rio de Janeiro - as duas anteriores foram pelo Fluminense. Revelado pelo clube das Laranjeiras, o jogador passou pelo Porto, antes de regressar ao Brasil em 2005, defendendo o Corinthians. Em 2007, voltou ao clube carioca, onde foi campeão da Copa do Brasil. Atualmente, Carlos Alberto tem contrato com o Werder Bremen, da Alemanha. Ele foi emprestado ao São Paulo no início da temporada mas como não se firmou, ficou longe de voltar ao clube europeu, sendo pretendido por outras equipes brasileiras. Atualizado às 13h50 para acréscimo de informação