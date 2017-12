Carlos Alberto chegou a comemorar O meia Carlos Alberto chegou a festejar o título brasileiro quando marcou o terceiro gol do Corinthians, hoje, diante da Ponte Preta, aos 48 minutos do segundo tempo. ?Pensei que ia sair hoje, mas não faz mal. Vindo em Goiânia, vai valer do mesmo jeito?, disse o jogador, que marcou pela oitava fez no Brasileiro. Carlos Alberto lembrou do período ruim pelo qual passou no início da competição. ?Fiz muitas burradas que todo mundo comete fora de campo, que repercutiram nas minhas atuações. Acabei fora do time e paguei por isso?, disse o camisa 19. ?O importante é que consegui me recuperar. Não adianta as pessoas quererem ajudar se a gente não quer. Lutei e consegui a recuperação.? A vantagem de cinco gols no saldo (29 a 24) deixa Carlos Alberto tranqüilo para o duelo contra o Goiás, domingo, no Serra Dourada. ?Mais uma vez só depende da gente. Temos uma boa vantagem e precisamos saber administrar. Não podemos pensar em outra coisa que não seja a vitória.? CANSAÇO - O lateral-direito Coelho também estava satisfeito com o gol marcado de falta aos 41 minutos da etapa final. Mas ratificou que o time está sentindo cansaço no segundo tempo há vários jogos. ?O grupo atingiu o ápice há algumas rodadas e vem caindo de produção?, disse. ?Essa queda é perigosa. O importante é que o grupo está conseguindo as vitórias e sabendo superar todas as adversidades.? Prata-da-casa, Coelho disse estar acostumado com a tradição do Corinthians sempre conseguir seus títulos com dificuldades. ?Aqui é sempre assim. Nós já estamos acostumados.? O lateral, que marcou seu primeiro gol no campeonato, revelou como bateu a falta. ?Naquela posição do campo é importante bater por fora da barreira. A bola fez a curva necessária e entrou no canto como devia ser. Dei sorte.? A certeza de estar no jogo contra o Goiás, que poderá ser o do título, deixa Coelho ansioso. ?É lógico que vai dar um friozinho na barriga. Sempre vai dar. Mas treino dois períodos há muito tempo para poder agarrar esta oportunidade que surgiu. E não vou decepcionar.?