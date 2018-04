Carlos Alberto cobra vitória do Vasco em amistoso

"Queremos no jogo de hoje passar uma boa impressão, tudo dentro das nossas limitações neste início de temporada, mas vamos fazer de tudo para vencer a partida. No momento que visto a camisa do Vasco eu tenho que representar minha torcida da melhor forma possível", avisou.

O atacante Rodrigo Pimpão também espera uma vitória do Vasco, mas reconhece que o time ainda não está totalmente entrosado. "Este vai ser nosso primeiro jogo e vamos sentir dificuldades pelo fato de ainda não nos conhecermos muito. Mas sabemos que é o inicio e nada melhor do que uma vitória num amistoso, que para gente é um jogo mesmo, porque o ano começa agora".

Já o zagueiro Thiago Martinelli, aniversariante do dia, quer estrear o ano com vitória para celebrar os seus 30 anos de idade. "No meio do futebol só a vitória importa, seja em treino, amistoso ou jogo. A partida vai ser importante para ajustarmos o nosso posicionamento dentro de campo e a vitória com certeza será um belo presente de aniversário. Este é o presente que eu quero e o grupo também", afirmou.