Carlos Alberto comemora fim da "nhaca" O meia Carlos Alberto está de volta, para a alegria da torcida corintiana. Depois de descer ao inferno mais de uma vez por suas próprias pernas, o jogador deu neste domingo a volta por cima ao marcar o segundo gol do time na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR. Seu gol deu tranqüilidade ao torcedor e aos próprios companheiros de clube, que estavam sendo pressionados pelo adversário paranaense. Carlos Alberto recebeu a bola na direita e fuzilou contra o goleiro Diego, que nada pôde fazer. E ele mesmo batizou seu feito. ?Foi o gol fim da urucubaca, fim da nhaca?, disse, reconhecendo a má fase que vivia no Parque São Jorge. O estalo de que precisava ser mais profissional só aconteceu depois que o técnico Márcio Bittencourt o afastou dos titulares e do banco de reservas. A ficha caiu. ?Sabia que precisava trabalhar um pouco mais e foi o que eu decidi fazer. Até estou mais magro. É um alívio para mim voltar ao time e ainda marcar um gol e ajudar o Corinthians a se recuperar no Campeonato Brasileiro?, comentou. ?Tirei um peso muito grande das costas e espero que nada mais dê errado na minha carreira aqui no Corinthians.? Carlos Alberto também agradeceu o carinho da torcida. Após a vitória no Pacaembu, ele e Rosinei foram ao alambrado do estádio e festejaram o resultado com o torcedor. ?Eles sempre tiveram carinho comigo. Só retribui.? Antes da partida deste domingo, o jogador vinha sendo um problema para o treinador e diretoria. Brigou com o auxiliar técnico Ricardo Rosa e com o atacante Tevez, o craque do time, durante treino. Deu de ombros para o toque de recolher numa concentração em Caxias e foi multado. Depois acabou afastado. Era quase um jogador perdido. Por isso que seus companheiros, como o volante Marcelo Mattos, também ficaram felizes com sua atuação. ?Ele merecia isso. O Carlos Alberto pode ajudar muito o Corinthians na temporada. É bom jogador e agora ele colocou a cabeça no lugar e está trabalhando muito seriamente?, comentou o volante Marcelo Mattos, autor do primeiro gol. Carlos Alberto iniciou a carreira no Fluminense e foi vendido no início de 2004 para o Porto, equipe na qual sagrou-se campeão europeu, com direito a um gol na final, e mundial.