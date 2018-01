Carlos Alberto dá susto no Fluminense O meia Carlos Alberto foi poupado do treino do Fluminense nesta quarta-feira. O jogador sentiu um desconforto muscular e, para evitar um agravamento do problema, os médicos do clube optaram por tirá-lo de campo. Mas ele não deve desfalcar o time na partida com a Ponte Preta, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. "Todos do time estão reunidos para vencermos e tirarmos o Fluminense desta situação incômoda. É um momento importante e não posso ficar de fora", disse Carlos Alberto. O jogador comentou sobre o fato de a Ponte também estar tentando fugir do rebaixamento. "É um adversário direto nosso. Não podemos dar bobeira."