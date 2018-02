Carlos Alberto deve ajudar Nilmar a ficar no Corinthians Carlos Alberto vai ajudar o Corinthians a ficar com Nilmar pelo menos neste primeiro semestre. A diretoria finalmente acertou nesta terça-feira o empréstimo do polêmico meia para o Fluminense por um ano. Os R$ 700 mil que o clube paulista vai receber dos cariocas pelo empréstimo devem ser repassados imediatamente para o atacante como parte das luvas devidas. Isso se o representante Orlando da Hora aceitar o parcelamento dos R$ 3,5 milhões que está pedindo o Corinthians. ?O Nilmar já foi inscrito pelo Corinthians na CBF. Ele está no BID e treinando em Jarinu. Está claro que está respeitando a determinação legal de ficar no clube. Se for acertado tudo o que ele combinou com o Corinthians vai jogar normalmente?, garante o advogado do jogador, Breno Tannuri. ?A reunião do Nilmar ficou para amanhã (quarta). Decidimos primeiro fechar a liberação do Carlos Alberto. Ele vai jogar para o Fluminense por um ano. O liberamos por R$ 700 mil. Além disso eles se responsabilizaram pelo seguro de 7 milhões de euros (R$ 19,6 milhões) e pelos salários e direitos de imagem. Se ele for vendido para a Europa no meio do ano terão direito a US$ 500 mil?, explicou o empresário Renato Duprat, que representou o Corinthians na negociação. A saída de Carlos Alberto era mais do que esperada. Depois da briga com o técnico Leão não havia clima para o meia continuar no Parque São Jorge. E nem ele queria isso. ?Com o Leão não dá para jogar. Ele é muito autoritário. Só a palavra dele é que conta?, desabafou o meia, ao ser afastado após a discussão entre ele e o técnico durante a disputa da Copa sul-americana. Enquanto isso, Leão entrou em contato com a diretoria do São Caetano. ?Ele nos ligou perguntando sobre o Triguinho. Fomos direto e falamos que podemos emprestá-lo por R$ 300 mil até o final do ano. Estamos esperando a diretoria do Corinthians nos procurar para fechar o negócio?, disse o diretor do clube do ABC Genivaldo Leal. ?Estou torcendo muito para o negócio ser fechado. Agora não depende de mim?, disse o lateral-esquerdo, que deve substituir César, que abandonou o Corinthians e voltou para o futebol italiano. Há a chance de o clube fechar com o meia Lúcio ainda nesta quarta.