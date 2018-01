Carlos Alberto deve render R$ 8 mi ao Flu O empresário português Paulo Barbosa admitiu que o Fluminense negociou o meia Carlos Alberto, de 19 anos. Ele contou que o clube carioca vendeu o jogador a um grupo de empresários de Portugal e, até segunda-feira, será anunciado o nome do novo clube do atleta. A estimativa é a de que a transação tenha rendido aproximadamente R$ 8 milhões ao time brasileiro. "Há várias possibilidades para o Carlos Alberto atuar por um grande clube europeu que disputa a Liga dos Campeões", disse Paulo Barbosa. "O importante é que a transação foi satisfatória para o Fluminense e o jogador." Carlos Alberto viajou nesta sexta-feira para Portugal com o objetivo de realizar exames médicos no Porto, mas o Benfica também está na disputa pelo seu futebol. Paulo Barbosa ainda confirmou que outros três clubes estão interessados na contratação do atleta: Inter de Milão, PSV Eindhoven e Bordeaux. Ao chegar a Portugal, Carlos Alberto optou pela prudência em suas declarações e elogiou ambos os times lusos. "O Porto é uma grande equipe e estaria realizando um sonho atuando por ela", afirmou o meia. "Porto e Benfica são dois grandes clubes." Marcelinho Carioca - O Fluminense continua liderando a disputa pela contratação do jogador, mesmo com o interesse de São Caetano e Corinthians. Uma reunião foi agendada para segunda-feira entre o jogador, seu empresário, James Arruda, o presidente do Flu, David Fischel, e o representante da patrocinadora do clube carioca, Celso Barros, para o acerto final da transação.