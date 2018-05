Carlos Alberto, do Atlético-MG, pode ser punido no STJD O lateral-direito Carlos Alberto já não poderá atuar pelo Atlético-MG na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Corinthians, no Mineirão, mas o jogador também pode desfalcar o time de Belo Horizonte no ano que vem, caso permaneça na equipe. Nesta sexta-feira, ele será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por sua expulsão na derrota para o Palmeiras.