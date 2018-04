Carlos Alberto e Escudero fazem treino físico no Grêmio Apresentados na última segunda-feira como novos reforços do Grêmio, os meias Carlos Alberto e Escudero fizeram um treino em separado do elenco, nesta terça, no gramado suplementar do Estádio Olímpico. Na atividade, ocorrida debaixo de chuva, os dois jogadores realizaram um trabalho de preparação física.