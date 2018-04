Carlos Alberto é liberado dos treinos pelo Vasco até julgamento

RIO - O meia Carlos Alberto, que vai ser julgado nesta quarta-feira pela denúncia de doping no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ), foi liberado dos treinos no Vasco pelo menos até o dia da audiência. O jogador já não participou da atividade desta segunda. Suspenso preventivamente, ele pode ficar até dois anos sem jogar, se for condenado e pegar pena máxima.

A defesa do jogador vai alegar que as duas substâncias proibidas encontradas no exame são resultado de contaminação dos remédios que Carlos Alberto toma em seu tratamento ortomolecular. As amostras foram colhidas após o clássico contra o Fluminense, realizado no dia 2 de março, pela semifinal da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca) - vitória vascaína por 3 a 2.

Enquanto vive a expectativa pelo julgamento de Carlos Alberto, o Vasco negocia a contratação do atacante André, que deve ser emprestado pelo Santos. A diretoria vascaína já teria fechado acordo com o clube paulista e agora estaria conversando com o Atlético Mineiro, dono de 75% dos direitos econômicos sobre o jogador.