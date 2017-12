Carlos Alberto é multado por atraso O inferno astral do meia Carlos Alberto no Corinthians parece não ter fim. Além de viver uma péssima fase técnica - está na reserva e com remotas possibilidade de reconquistar a posição de titular - o jogador foi multado em 20% dos salários por ter chegado à concentração da equipe após a derrota para o Juventude, às 5h30 da manhã. A atitude irritou o técnico Márcio Bittencourt. Carlos Alberto não deve ser afastado, mas receberá tratamento diferente a partir de agora. Apesar da liderança do Campeonato Brasileiro, o técnico vive pressão. Ontem, na apresentação do atacante Nilmar, o treinador foi cobrado publicamente por Kia Joorabchiam, o dono da MSI, a parceira do Corinthians. ?A situação do time está terrivel. Eu já fiz a minha obrigação; comprei ótimos jogadores e coloquei nas mãos do técnico. Agora é com eles?, disse o empresário. Marcio Bittencourt entendeu direito o recado e promete ser duro com Carlos Alberto. "Eu o liberei, mas o horário que ele chegou não é condizente com a vida de um atleta profissional?, afirmou. Na semana passada, Marcio havia dito que estava empenhando em recuperar o jogador, mas reconhece que com a atitude desta quinta-feira houve quebra de confiança. ?Não vai ter uma próxima vez. Aliás, eu não dou uma terceira oportunidade?, avisou. No domingo, o Corinthians enfrenta o Botafogo e precisa vencer para se manter na liderança. Além de jogar em casa, com o apoio da torcida, o técnico terá dois reforços importantes. Recuperado de contusão, o meia Roger volta ao time. assim como o atacante Tevez, que cumpriu suspensão. Perto de 16 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A expectativa é de público de 32 mil torcedores no Pacaembu.