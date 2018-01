Carlos Alberto faz exames no Porto O meio-campo Carlos Alberto, do Fluminense, como estava programado, chegou hoje a Lisboa para realizar exames médicos no Porto. O jornal esportivo "Record" antecipa na edição desta sexta-feira que o jogador já está negociado por 2,5 milhões de euros, mas nem o Porto nem o Fluminense confirmam o negócio. Após os exames médicos, Carlos Alberto, que é tido pelo Porto como uma solução para resolver o problema criado com a contusão de Deco, os dois clubes definirão a transação.