Carlos Alberto ganha faixa de capitão do Fluminense O técnico Paulo César Gusmão comunicou nesta sexta-feira aos jogadores do Fluminense que o meia Carlos Alberto será o capitão da equipe. Contratado junto ao Corinthians, o novo reforço, de apenas 22 anos, chegou com muita moral no clube carioca. PC Gusmão, inclusive, chegou a cancelar a realização de um treino coletivo nesta sexta-feira, nas Laranjeiras, por causa de Carlos Alberto. ?Fiz a mudança para colocar o Carlos Alberto dentro da equipe. Isso faz parte do espírito de grupo?, justificou o técnico do Fluminense. ?Planejamos um treino para que ele pudesse participar dentro de suas condições física, sem ser exigido em 100%.? O treinador também revelou que o desejo de ter Carlos Alberto sob seu comando é antigo. Lembrou que já o havia indicado para o Cruzeiro, quando comandava o time mineiro no ano passado, mas não obteve sucesso na época. ?Não tinha melhor clube para este encontro. Afinal de contas, nós temos admiração, gratidão, compromisso e carinho pelo Fluminense e sua torcida. Vamos fazer o máximo para retribuir tudo isso dentro de campo?, festejou PC Gusmão, empolgado por comandar Carlos Alberto. "Sei dos meus limites e conto com a ajuda dos meus companheiros para que possamos conquistar títulos. Agradeço a confiança do treinador, mas tenho que retribuir em campo", afirmou Carlos Alberto, que luta melhorar a parte física antes da estréia. "Vou sempre fazer um complemento nos treinos para entrar em forma o quanto antes."