Carlos Alberto garante vitória do Porto Com um gol do brasileiro Carlos Alberto, o Porto derrotou o Moreirense por 1 a 0 e segue na liderança do Campeonato Português, com 71 pontos. Confira os demais jogos: Estrela Amadora 0 x 1 Sporting Braga, União Leiria 1 x 1 Rio Ave, Vitoria Guimarães 2 x 0 Beira Mar Aveiro e Benfica 2 x 0 Alverca.