Carlos Alberto improvisado no ataque À espera dos reforços, o técnico Márcio Bittencourt se vê obrigado a improvisar na equipe corintiana. Nesta quarta-feira, ele comandou um treino coletivo com o meia Carlos Alberto no ataque, formando dupla com Jô. Foi uma solução de emergência, já que Márcio não pôde contar com Bobô, que está na Seleção Brasileira Sub-20, e nem Gil, machucado. Tevez, o titular absoluto do ataque, não participou do coletivo porque teve de viajar às pressas para resolver um problema particular na Argentina. Ele viajou na noite de terça e voltou na tarde desta quarta-feira, a tempo de passar pelo Parque São Jorge e fazer um treino físico. Nas demais posições, Márcio manteve os mesmos jogadores do time que venceu o Figueirense, domingo, no Pacaembu (2 a 1). Apesar da reintegração de Fábio Costa, Júlio César foi o titular. Márcio ainda não definiu, porém, quem será o camisa 1 no jogo de domingo, contra o Atlético Mineiro, no Estádio do Mineirão. O time treinou com: Júlio César; Coelho, Anderson, Betão e Edson; Marcelo Mattos, Rosinei, Gustavo Nery e Roger; Carlos Alberto e Jô.