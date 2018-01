Carlos Alberto: incidente em treino O temperamento do meia Carlos Alberto já começa a preocupar a comissão técnica do Corinthians. O jogador, que seguidamente desfalca a equipe por conta de cartões amarelos, foi retirado do treino da manhã desta terça-feira pelo técnico Daniel Passarella, depois de uma entrada dura no lateral-esquerdo Roni, da equipe de Juniores. Após a jogada, Carlos Alberto foi mandado para os vestiários e substituído pelo ala Rosinei. No final do treino, o meia não quis dar entrevistas. Passarella tentou minimizar o incidente, dizendo que não chegou a chegou a retirar o jogador do treino. ?Não tem nada disso. Foi uma jogada normal de jogo. Eu não tirei ninguém. Já estava programado que ele iria sair, porque jogou no domingo e seria poupado em parte do treino de hoje?, afirmou o treinador. A exemplo do que ocorreu na partida contra a Portuguesa de Desportos, o Corinthians deverá ter time misto no jogo deste domingo contra a Portuguesa Santista, no encerramento do Campeonato Paulista. Os titulares continuarão a ser preparados para o jogo do dia 20, contra o Figueirense, pela Copa do Brasil.