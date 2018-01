Carlos Alberto mais perto do Corinthians Depois de perder a chance de contratar o lateral-esquerdo Léo, do Santos, que preferiu permanecer na Vila Belmiro, o Corinthians espera poder anunciar amanhã a contratação do meia Carlos Alberto, do Porto, de Portugal. De acordo com o vice-presidente de Futebol Andrés Santos, o negócio pode ser fechado ainda nesta quarta-feira à noite. "Está 90% fechado", afirmou o dirigente. No entanto, o procurador do atleta, Richard Alda, afirmou que Carlos Alberto não recebeu nenhuma proposta oficial do Corinthians ou de sua parceria, a MSI. "O que houve foi uma sondagem. Mas eu posso dizer que o Carlos Alberto achou interessante a idéia de jogar no Corinthians, mesmo tendo contrato até 2010 com o Porto." Pelo time português, Carlos Alberto venceu a Copa dos Campeões e o Mundial Interclubes em 2004. Richard embarcou junto com o próprio Carlos Alberto para Portugal, hoje à noite. Segundo o procurador do atleta, eles tinham uma reunião agendada com o Porto desde o dia 31. Richard, porém, esclareceu que a pauta não é a proposta corintiana. Além de Carlos Alberto, a MSI negocia com Riquelme, Mascherano e Placente.