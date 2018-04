Carlos Alberto minimiza protestos da torcida no Vasco

O capitão Carlos Alberto, por exemplo, se mostrou pouco incomodado com os protestos e disse que está preparado para críticas. "Time grande é assim, há cobrança sempre. Por isso não ficamos eufóricos com o momento bom. Estamos preparados", disse o meia.

No sábado, o Vasco tenta a reabilitação contra o Bragantino, fora de casa. O atacante Elton, com dores no tornozelo, é dúvida. Apesar da derrota para o Figueirense, a equipe ainda lidera a Série B com 55 pontos, três a mais do que o Guarani.