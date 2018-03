Carlos Alberto mostra ansiedade para seu 1.º jogo no Engenhão

Após fazer a sua estréia com a camisa do Botafogo, no sábado passado, na derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, no Mineirão, o meia Carlos Alberto se prepara para se encontrar com a torcida alvinegra pela primeira vez. Será neste domingo contra o Vasco, no Engenhão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. "É difícil não ficar ansioso e na expectativa por uma partida diante da torcida do Botafogo. Quero estrear no Engenhão e ajudar o time a sair de campo com mais uma vitória no Brasileiro", disse Carlos Alberto, que quer recuperar sua imagem, arranhada por problemas disciplinares em outros clubes. "Infelizmente não posso ajudar o time na Copa do Brasil. Desta forma, tento dar o meu máximo nos treinos, com muita dedicação, e tendo como foco sempre o Brasileiro", afirmou o meia, que passou por Fluminense, Corinthians, São Paulo, Porto (Portugal) e Werder Bremen (Alemanha).