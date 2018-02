Carlos Alberto na expectativa pela reestréia pelo Fluminense O meia Carlos Alberto participou nesta sexta-feira do treino coletivo do Fluminense, em Teresópolis, onde está acontecendo a pré-temporada, mas ainda não tem a certeza de que poderá atuar na estréia do Campeonato Carioca, na quarta, contra o Friburguense. Apesar da indecisão, o jogador disse estar feliz por voltar a treinar e até fez tranças no cabelo nas cores do clube para homenagear o Fluminense. ?Estou melhor e esperançoso de poder estrear com o grupo. As dores (musculares) diminuíram, mas é preciso aguardar para ver o que vai acontecer?, afirmou Carlos Alberto, que ainda tenta recuperar a forma física. ?Mas, mesmo se ficar de fora, tentarei ajudar o time. Até porque, faço parte de um grupo?, avisou Carlos Alberto, que já foi escolhido pelo técnico PC Gusmão como capitão do Fluminense durante a temporada 2007. O terceiro jogo-treino do Fluminense na pré-temporada, previsto para acontecer neste sábado, foi cancelado. Os dirigentes do clube não encontraram um adversário. Por isso, o técnico PC Gusmão programou treino em dois períodos para o elenco.