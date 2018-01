Carlos Alberto não fala como corintiano O meia Carlos Alberto, ex-Porto, desembarcou no início da madrugada desta quarta-feira no Rio de Janeiro e evitou falar sobre a sua contratação pelo Corinthians. O jogador informou que ainda faltam alguns detalhes para as conclusões da negociação, mas não escondeu o desejo de atuar pelo clube paulista. ?A minha parte já acertei com o Porto. Agora, faltam meus representantes resolverem alguns detalhes com o Corinthians, mas acho que em alguns dias teremos boas notícias?, contou Carlos Alberto. ?O mais importante já fiz, que foi demonstrar o desejo de atuar pelo Corinthians.? Carlos Alberto ainda negou ter saído do Porto, onde em um ano conquistou os títulos da Liga dos Campeões e do Mundial Interclubes, por indisciplina. Relatou que o fato de poder ficar com a família, atuar em um grande clube brasileiro e a possibilidade de retornar à Seleção Brasileira foram motivos suficientes para desejar retornar ao País. A tendência é a de que Carlos Alberto viaje para São Paulo somente na quinta-feira, quando seu empresário, Richard Alba, retornar de Portugal. O representante permaneceu na Europa para resolver os últimos detalhes da transferência do meia, que terá 50% de seus direitos federativos passe adquirido pela parceira do Corinthians, a MSI, e a outra metade permanecerá com um grupo de investimento português.