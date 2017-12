Carlos Alberto nega prêmios atrasados O meia Carlos Alberto negou, nesta terça-feira, que os bichos para os jogadores do Corinthians estejam atrasados. A polêmica começou no último domingo, durante um programa de televisão, quando o jogador confirmou que a premiação ainda não foi paga. Através de sua assessoria de imprensa, Carlos Alberto confirmou que os prêmios não foram pagos somente porque a forma de pagamento ainda está sendo negociada entre o grupo de jogadores, a diretoria e a MSI, parceira do Corinthians. ?Fui perguntado se a premiação havia sido paga e respondi que não, já que o grupo de jogadores ainda está negociando com a diretoria do Corinthians e a MSI de que forma isso será feito. Em nenhum momento afirmei que os bichos estavam atrasados e, muito menos, fiz qualquer tipo de cobrança pública?, disse o meia.