Carlos Alberto nega saída do Fluminense O meia Carlos Alberto reagiu com irritação à informação que circulou nesta segunda-feira no Fluminense, segundo a qual ele estaria sendo negociado um o futebol europeu ou japonês. "Não sou mercadoria. Quero ajudar o time a fugir do rebaixamento. Jogar na Europa é o sonho de todo jogador, mas não penso nisso agora", afirmou o jogador. Carlos Alberto tem contrato com o Fluminense até janeiro de 2006 e a multa rescisória é de R$ 21 milhões. Por meio de sua assessoria, o presidente David Fischel negou que esteja negociando o atleta. No treino desta segunda-feira, Romário compareceu ao clube somente pela manhã. À tarde, fez tratamento em uma clínica na Barra da Tijuca, acompanhado do seu fisioterapeuta particular, Fernando Lima, o Zé Colméia.