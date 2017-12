Carlos Alberto negocia saída do Flu O Fluminense viveu mais um dia tumultuado com especulações sobre uma eventual negociação do meia Carlos Alberto para o futebol europeu. O jogador, que não esteve nas Laranjeiras nesta quinta-feira porque está realizando tratamento médico para se recuperar de uma contusão muscular, não se pronunciou sobre o assunto. Quem garante a veracidade da transação é o procurador do atleta, Paulo Barbosa, responsável pelas vendas do lateral-esquerdo Paulo César e do meia Roger, quando ambos atuavam pelo Tricolor. ?Posso confirmar que há contatos com a diretoria do Fluminense e a possibilidade de o jogador atuar na Espanha, Itália, França ou Portugal?, afirmou Barbosa, lembrando logo em seguida que o negócio vai depender de onde Carlos Alberto deseja jogar. O valor da venda seria em torno de R$ 10,6 milhões. Mas tudo indica que vai haver disputas judiciais caso o negócio seja concretizado. Isto porque o supervisor Américo Faria alega ter 50% dos direitos federativos do atleta. O Fluminense nega. Há também a penhora do passe de Carlos Alberto em favor do técnico Renato Gaúcho. O Tricolor teria que desembolsar R$ 300 mil do total recebido pela transação para pagar o treinador.