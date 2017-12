Carlos Alberto pode continuar no Flu O meia Carlos Alberto poderá continuar no Fluminense em 2004, segundo Paulo Barbosa, empresário do jogador. Ele admite estar negociando com o Tricolor, mas que ainda não chegou a um acordo. O atleta tem proposta do Porto, de Portugal, e viajaria hoje para a Europa. Barbosa, porém, negou que tal viagem estivessa marcada. "Primeiro, vamos realizar um acordo com o grupo empresarial que vai comprar o passe do Carlos Alberto. Depois procuraremos o clube onde ele vai atuar. E este pode ser o Fluminense mesmo", afirmou Barbosa. O empresário acredita que até o final da semana tudo estará acertado. O presidente do Fluminense, David Fischel, por sua vez, admitiu que a negociação de Carlos Alberto será boa para o clube saldar suas dívidas. "Nossa prioridade é acertar os salários. Se for preciso vender algum jogador vamos pensar no assunto."