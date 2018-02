Carlos Alberto preocupado com o futuro do Fluminense A derrota no clássico para o Botafogo, no domingo, acendeu a luz de alerta no Fluminense, neste segundo turno do Campeonato Carioca. O meia e capitão do time Carlos Alberto destacou que no momento o time precisa ter tranqüilidade para conseguir os pontos necessários à classificação para a semifinal. Após duas rodadas, o Fluminense totalizou três pontos e ocupa a terceira colocação no Grupo A, atrás de Vasco e Volta Redonda, que têm seis. O medo nas Laranjeiras é o de que o clube repita o vexame do primeiro turno, quando foi eliminado na fase classificatória do primeiro turno do Carioca. ?Não podemos mais nos dar o luxo de perder, até porque vai ficar feio para todos. Não queremos passar a mesma situação do primeiro turno?, disse Carlos Alberto. ?O nosso objetivo maior é a classificação e vamos buscá-la a qualquer custo.? Carlos Alberto, que desperdiçou um pênalti, durante a derrota do Fluminense para o Botafogo, por 1 a 0, disse ter superado o episódio e já estar pensando no Madureira, no sábado, pela terceira rodada da Taça Rio. ?Vai ser um jogo difícil, principalmente, porque o mando de campo é deles e pode ser mais complicado ainda para a gente?, destacou.