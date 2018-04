Carlos Alberto prevê duelo complicado com América-RJ

O Vasco vai disputar um duelo tradicional na próxima quarta-feira, mas que não aconteceu no ano passado. O time de São Januário enfrentará o América, no Engenhão, pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Carlos Alberto prevê um duelo complicado.

"Respeito o trabalho do Romário no América, respeito o clube e sei que vamos ter um jogo muito difícil na quarta. Eles não vão facilitar o nosso trabalho, mas espero que o Vasco possa sair vencedor", afirmou o meia, lembrando o reencontro do Vasco com Romário, agora dirigente do América.

Carlos Alberto minimizou a atuação ruim do Vasco contra o Tigres do Brasil e ressaltou a importância do triunfo por 1 a 0 para a sequência da Taça Guanabara. "Jogamos pelo nosso objetivo, porque não adianta nada fazer grandes resultados e não chegar nas decisões. Vencemos a primeira e agora falta um jogo a menos para chegarmos nas finais", disse.