Carlos Alberto promete Vasco na luta por todos títulos

"Ano passado fizemos tudo da maneira que tinha que ser feita e esse ano queremos um Vasco ainda mais forte. Somos um clube grande e nosso pensamento é entrar para disputar os campeonatos e não só participar. A expectativa de todo o elenco é de um ano de muito sucesso", afirmou.

Em 2010, o Vasco vai participar do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil e do Brasileirão, depois de passar um ano na Série B. E a estreia oficial da equipe na temporada será no dia 16 de janeiro, contra o Tigres, pela primeira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do estadual.