Carlos Alberto quer melhorar no Flu para voltar à seleção No Rio para se recuperar de uma contusão muscular, o meia Carlos Alberto não viajou com a delegação do Fluminense, que venceu o América-RN, por 2 a 1, na quarta-feira. E além de ajudar o Fluminense, o jogador deseja se recuperar para retornar à seleção brasileira e disputar a Copa América da Venezuela. ?O treinador da seleção vai querer convocar quem estiver bem na tabela do campeonato. Dificilmente ele vai chamar um jogador do time que briga para não ser rebaixado. O título estadual pode ajudar na minha convocação", afirmou Carlos Alberto. O jogador já passou por todas as seleções de base. Foi chamado para a equipe sub-17, sub-18, sub-20, quando foi vice-campeão sul-americano, em 2003, e sub-23, na qual foi finalista da Copa Ouro no mesmo ano. E, apesar da imagem ruim do futebol carioca, o jogador disse estar esperançoso para ter seu nome lembrado pelo técnico do Brasil, Dunga. ?A desorganização do Rio de Janeiro e as más campanhas dos times daqui nos últimos anos mudaram o foco. O Rio tinha uma imagem ruim e isso acaba afastando os jogadores da seleção, mas já estamos mudando este quadro dentro de campo?, frisou Carlos Alberto, que ainda não sabe se terá condições de atuar no clássico contra o Botafogo, domingo, pela segunda rodada da Taça Rio.