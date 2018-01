Carlos Alberto quer sair do Botafogo O meia Carlos Alberto, do Botafogo, insatisfeito com tudo o que aconteceu em 2002, com destaque para o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, reiterou o desejo de deixar o clube. Ele tem contrato com o Alvinegro até 9 de março, mas espera que em janeiro já esteja em outra equipe. "Tomei essa decisão, está mantida e meu procurador está vendo outros clubes para que eu posse me transferir", afirmou Carlos Alberto. O jogador disse estar magoado com uma das torcidas organizadas do Botafogo. Segundo ele, os torcedores estão querendo culpar apenas uma pessoa pelo fracasso em 2002 quando todos deveriam ser considerados responsabilizados.