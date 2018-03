Carlos Alberto recebe chance no São Paulo No jogo contra o Grêmio, neste domingo, no Olímpico, no meio-de-campo são-paulino estará uma nova aposta de Rojas: Carlos Alberto. A diretoria do São Paulo insistiu por mais de três meses até conseguir a contratação do volante. Os dirigentes do Botafogo não queriam liberá-lo. Apesar de o jogador ter ido à Justiça exigir salários atrasados, o presidente Bebeto de Freitas acreditava estar abrindo mão de um craque com potencial para titular da seleção. Leia mais no Jornal da Tarde