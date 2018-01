Carlos Alberto: sangue pelo técnico O clássico de domingo contra o Palmeiras será um divisor de águas para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Esta é a opinião do meia Carlos Alberto, para quem a vitória será uma questão de sobrevivência para muitos jogadores e até da comissão técnica. ?A gente sabe que esse jogo será um divisor de águas. Dependendo do resultado, muita coisa pode acontecer?, disse ele, referindo-se a uma possível crise em caso de derrota. Ele sabe que as especulações em torno de uma saída do técnico Márcio Bittencourt vão aumentar muito se o time não vencer. Por conta disso, ele garante que o time vai jogar pelo técnico. ?Nós vamos dar o sangue, a veia, o rim por ele?, exagerou Carlos Alberto. ?O Márcio não está abalado, não. Ele tem o apoio da diretoria e de todos os jogadores?, acrescentou o meia, que volta ao time depois de cumprir suspensão automática na partida contra o Fortaleza, domimgo, quando o Corinthians perdeu por 2 a 1 de virada.