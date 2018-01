Carlos Alberto se defende das críticas no Fluminense O meia Carlos Alberto se defendeu, nesta quinta-feira, das críticas feitas pelo zagueiro Luiz Alberto, após a derrota do Fluminense para o América-RN por 1 a 0, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o capitão do time foi acusado pelo companheiro de equipe de cobrar em demasia dos demais jogadores e muitos não estariam sabendo lidar com a situação. ?Até fiquei sabendo do comentário que foi feito. Isso não existe e acho que foi desculpa?, disse Carlos Alberto, incomodado com a acusação do zagueiro. ?Talvez, ele tenha sido mal interpretado. Não é hora de cobranças, mas de todo mundo se abraçar." Carlos Alberto foi criticado, principalmente, porque estaria brigando demais com os jogadores de sua própria equipe. De acordo com Luiz Alberto, muitos atletas não estariam conseguindo entender o jeito agressivo do meia e, por isso, sentem a pressão dentro do campo. ?Sou um cara tranqüilo e não é falando isso ou aquilo externamente que os problemas serão resolvidos?, frisou Carlos Alberto.