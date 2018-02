Carlos Alberto Seixas é o novo técnico do Primavera Ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A-3, o Primavera acertou a contratação do técnico Carlos Alberto Seixas para o lugar de Tadeu Martins. Seixas estava na Santacruzense e assume o cargo num momento conturbado para o time de Indaiatuba, que ocupa a 13.ª posição, com 12 pontos, depois de um bom começo na competição. A diretoria acusa a empresa Sigma, que havia terceirizado o futebol do Primavera, de abandonar o clube e até mesmo roubar material esportivo e documentos. A queixa foi registrada num Boletim de Ocorrência numa delegacia de Indaiatuba. Seixas foi atacante na década de 80 e passou por grandes clubes, como Palmeiras e Cruzeiro. Também jogou no México e, como técnico, seu ponto alto no currículo é o título da Copa Federação Paulista de Futebol em 2005, no comando do Noroeste. Ele estréia à frente do Primavera nesta quarta-feira, num duelo complicado contra a líder Ferroviária.