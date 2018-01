Carlos Alberto sem clima no Botafogo O volante Carlos Alberto não tem mais ?clima" para continuar no Botafogo. O jogador não gostou de uma declaração do coordenador de Futebol do clube, Carlos Alberto Lancetta. O dirigente disse que o atleta era ?uma laranja podre num cesto de laranjas boas", podendo contaminar a todos no Alvinegro. ?Ou o Lancetta é uma pessoa que não sabe o que está falando ou está de má fé. Nunca falei nada contra ele", afirmou Carlos Alberto, que reiterou seu desejo de mudar de clube. ?Se ele fica feliz com a minha saída, eu também fico. Com esse clima tomara que meu ciclo no Botafogo tenha terminado." O jogador voltou a dizer que não queria ter renovado contrato com o Alvinegro e só o fez porque o presidente Bebeto de Freitas prometeu liberá-lo caso surgisse uma proposta de uma equipe da Primeira Divisão. A diretoria do Botafogo tenta uma troca com o São Paulo. O clube cederia Carlos Alberto e receberia o zagueiro Régis e o atacante Dill, este último um sonho antigo do time carioca. O problema é que o Corinthians também demonstra interesse na contratação do jogador.