Carlos Alberto sem moleza no Corinthians Para fazer Carlos Alberto perder os quatro quilos que acumulou a mais nas férias vale tudo. O jogador de 20 anos tomou um susto quando voltou para o seu quarto na concentração do Corinthians em Porto Feliz. "Os seguranças estavam fazendo uma blitz procurando por coisas que engordam no meu quarto. Eles querem que eu emagreça de qualquer maneira. Isso está certo, mas procurar comida no meu quarto eu nunca vi", revelou um dos reforços corintianos para a temporada. Carlos Alberto está com 84 quilos e deve chegar a 80. Além dos exercícios puxados que os jogadores fazem na concentração, ele é obrigado a correr sempre que acabam os treinamentos. "Além disso, estou proibido de comer doces, frituras e refrigerante. De jeito nenhum. É difícil, mas tenho de me submeter a isso. Já estou perdendo um pouco de gordura. Até a minha estréia acredito que vou estar bem", contou. O jogador se disse impressionado com a estrutura do Corinthians. "Aqui estamos nos preparando melhor do que na Europa eu fazia com o Porto. Não escapa um detalhe da comissão técnica. Mas me sinto em uma ilha no Brasil. Os demais clubes estão muito ´caídos´, sem dinheiro e sem planos para o futuro. Espero que o Corinthians seja o grande motivador dos demais times brasileiros. Investimentos inteligentes precisam ser feitos", afirmou Carlos Alberto.